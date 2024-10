“Tutta la mia famiglia sapeva il segreto di mia moglie e mio fratello tranne me. Mi sento violato e provo molto dolore”: la confessione su Reddit (Di giovedì 17 ottobre 2024) Segreti e bugie sono tra i ‘temi’ più gettonati su Reddit se si tratta di questioni d’amore e la storia di oggi è arrivata pure sul New York Post. La racconta un uomo rimasto anonimo – con nickname – come accade quasi sempre sulla popolare piattaforma, e si tratta appunto di un segreto del quale Tutta la sua famiglia era a conoscenza, tranne lui. “provo dolore, mi sento violato e arrabbiato perché questo ‘segreto’ era risaputo nella mia famiglia, tutti ne erano a conoscenza tranne me”, ha rivelato il marito @JahgMeeHoff. Ma di cosa sta parlando? Ecco il racconto: “Mio fratello è uscito molto volte con mia moglie, alcune settimane prima che io e lei iniziassimo a vederci. Non l’ho mai saputo. Hanno mantenuto il segreto per tutti questi anni”. L’uomo racconta di essere venuto a conoscenza della storia durante una cena di famiglia, quando la cognata se l’è “fatto scappare”. Ilfattoquotidiano.it - “Tutta la mia famiglia sapeva il segreto di mia moglie e mio fratello tranne me. Mi sento violato e provo molto dolore”: la confessione su Reddit Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Segreti e bugie sono tra i ‘temi’ più gettonati suse si tratta di questioni d’amore e la storia di oggi è arrivata pure sul New York Post. La racconta un uomo rimasto anonimo – con nickname – come accade quasi sempre sulla popolare piattaforma, e si tratta appunto di undel qualela suaera a conoscenza,lui. “, mie arrabbiato perché questo ‘’ era risaputo nella mia, tutti ne erano a conoscenzame”, ha rivelato il marito @JahgMeeHoff. Ma di cosa sta parlando? Ecco il racconto: “Mioè uscitovolte con mia, alcune settimane prima che io e lei iniziassimo a vederci. Non l’ho mai saputo. Hanno mantenuto ilper tutti questi anni”. L’uomo racconta di essere venuto a conoscenza della storia durante una cena di, quando la cognata se l’è “fatto scappare”.

