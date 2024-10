Terna autorizzato il progetto da 86 milioni di euro per l’alimentazione dell’Alta Velocità Napoli – Bari

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) È stato, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ildiper la realizzazione di un collegamento in cavo interrato e di due nuove stazioni elettriche in Valle Telesina, in provincia di Benevento. L’opera, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 86di, è funzionale alla connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale della nuova linea ferroviaria alta/alta capacità “”, un’opera strategica progettata da Rete Ferroviaria Italiana in parte finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).