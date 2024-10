Tenta di uccidere la moglie buttandola giù dal balcone, a fermarlo la figlia 15enne (Di giovedì 17 ottobre 2024) Poteva trattarsi dell’ennesimo femminicidio ma non è stato così solo grazie all’intervento della figlia 15enne. Un romeno di 39 anni residente a Mussolente, in provincia di Vicenza, in preda ai fumi dell’alcol ha Tentato di buttare la compagna giù dal balcone. È successo il 13 ottobre scorso Europa.today.it - Tenta di uccidere la moglie buttandola giù dal balcone, a fermarlo la figlia 15enne Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Poteva trattarsi dell’ennesimo femminicidio ma non è stato così solo grazie all’intervento della. Un romeno di 39 anni residente a Mussolente, in provincia di Vicenza, in preda ai fumi dell’alcol hato di buttare la compagna giù dal. È successo il 13 ottobre scorso

Vicenza - tenta di strozzare la moglie e di buttarla giù dal terrazzo : la salva la figlia 15enne - A impedire il femminicidio è stata la figlia di 15 anni. (Adnkronos) – Ha tentato di strangolare la moglie e poi di buttarla giù dal terrazzo. Protagonista dell'aggressione un romeno di 39 anni di Mussolente (Vicenza), arrestato dai carabinieri per tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate nei confronti della donna di 36 anni. (Periodicodaily.com)

