Gaeta.it - Tensioni tra Iran e Israele: dichiarazioni bellicose e attacchi aerei nel Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le ultime settimane hanno visto un’escalation ditra, conminacciose e attività militari che lasciano presagire un possibile conflitto. Il generale Hossein Salami, leader dei Guardiani della Rivoluzioneiana, ha avvertito che l’colpirà “in modo doloroso”nel caso in cui lo Stato ebraico decidesse di attaccare obiettivi sul suoloiano. Questa dichiarazione sottolinea l’intensificarsi delle ostilità nella regione e il potenziale per un allargamento del conflitto. Le minacceiane e la rappresaglia israeliana Secondo fonti israeliane, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dato il via libera a colpire obiettivi strategici a Teheran come risposta a un attacco missilistico avvenuto il primo ottobre.