Tennis: Torneo Ningbo. Krejcikova ai quarti. Avanti anche Haddad Maia e Kalinskaya Ningbo (CINA) - Barbora Krejcikova approda ai quarti del "Ningbo Open", Wta 500 dotato di un montepremi di 922.573 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La ceca, quarta testa di serie, ha batt

