Sull’aiuto a Israele, Scholz dà una lezione all’Italia meloniana (Di giovedì 17 ottobre 2024) Al direttore - Tizio: “Non sono antisemita, ho un amico ebreo”. Caio: “Non sono ubriaco, ho un amico astemio”.Michele Magno A proposito di amici. Lunga vita a Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Sull’aiuto a Israele, Scholz dà una lezione all’Italia meloniana Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Al direttore - Tizio: “Non sono antisemita, ho un amico ebreo”. Caio: “Non sono ubriaco, ho un amico astemio”.Michele Magno A proposito di amici. Lunga vita a Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pogba “Non sono un imbroglione - voglio solo tornare a giocare” - “Ho sicuramente ricevuto tanti messaggi e sostegno, dai miei amici e ovviamente da mia moglie, passando molto tempo con lei e con i miei figli, cosa alla quale non ero abituato. Io voglio raggiungere il livello degli altri giocatori, stare al passo con la squadra. “Non ho fatto i doverosi controlli sull’etichetta dell’integratore, ma questo mi era stato dato un professionista e non potevo dunque ... (Unlimitednews.it)

Inchieste su comune Giugliano - senatore Nave : “Non ci sono presupposti per commissione d’accesso” - L'articolo Inchieste su comune Giugliano, senatore Nave: “Non ci sono presupposti per commissione d’accesso” sembra essere il primo su Teleclubitalia. . Il senatore Luigi Nave, ospite della trasmissione Campania Oggi, ha parlato anche delle inchieste che hanno colpito il Comune di Giugliano, essendo anche componente della commissione Antimafia. (Teleclubitalia.it)

Linardi (Sea Watch) replica alle accuse di Meloni : “Non siamo noi a definire criminale la Guardia Costiera libica - ci sono sanzioni Onu”. Su La7 - E aggiunge: “Sulla questione del rispetto nei confronti della Guardia Costiera italiana, posso rassicurare la premier sul fatto che noi abbiamo imparato a soccorrere dalla Guardia Costiera italiana, che nel 2015 e nel 2016 convocava le Ong a Roma per studiare insieme come meglio soccorrere le persone migranti, nell’ambito di incontri chiamati ‘una vis’, che in latino significa ‘una forza’. (Ilfattoquotidiano.it)