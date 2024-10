Ilgiorno.it - Stretta della Svizzera . Limiti allo shopping

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Brutte notizie per i commercianti delle località di confine: laha abbassato ufficialmente la franchigia per gli acquisti portandola dagli attuali 300 franchi a soli 150. La decisione è stata presa nella mattinata di ieri dal Consiglio federale elvetico, forte anche di una decisione del parlamento e delle richieste di San Ge Turgovia. La nuova norma entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025. Concretamente, spiega una nota governativa, dall’anno prossimo i viaggiatori potranno importare in, senza "pagare dazio", merci destinate all’uso privato fino a un valore complessivo di 150 franchi al posto degli attuali 300. Se il valore complessivo per persona risultasse più elevato, si dovrà pagare l’Ivasulle merci importate.