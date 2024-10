Thesocialpost.it - “Spudorati!” Mario Giordano imbufalito, le urla in diretta contro gli Elkann e Tavares

Mario Giordano, si sa, è uno che non le manda a dire. E quindi eccolo, nel consueto editoriale in apertura del suo programma, "Fuori dal coro", andare all'attacco degli Elkann e di Tavares. Nella puntata del 16 ottobre, andata in onda su Rete4, Giordano ha commentano l'audizione in Parlamento dell'ad di Stellantis, Carlos Tavares. In apertura della puntata il giornalista imbufalito dalla rabbia: "Il manager portoghese prende 36 milioni di euro l'anno, che sono tre milioni di euro al mese, che sono 100mila euro – premette il conduttore – e questo signore è andato in Parlamento e ha chiesto soldi dei contribuenti italiani per pagare gli incentivi" per l'acquisto di auto "non nell'interesse dell'azienda, no, nell'interesse dei cittadini! CI vuole una bella faccia tosta".