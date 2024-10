Spettacolo al passaggio della cometa Tsuchinshan-Atlas nei cieli di Berlino (Di giovedì 17 ottobre 2024) La cometa Tsuchinshan-Atlas, scoperta l’anno scorso, è passata sopra il cielo di Berlino mercoledì sera, facendo alzare la testa verso le stelle a tutta la città. Dopo essersi avvicinata a circa 71 milioni di chilometri dalla Terra, non tornerà per altri 80.000 anni. La cometa era visibile sia dall’emisfero settentrionale che da quello meridionale. Lapresse.it - Spettacolo al passaggio della cometa Tsuchinshan-Atlas nei cieli di Berlino Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La, scoperta l’anno scorso, è passata sopra il cielo dimercoledì sera, facendo alzare la testa verso le stelle a tutta la città. Dopo essersi avvicinata a circa 71 milioni di chilometri dalla Terra, non tornerà per altri 80.000 anni. Laera visibile sia dall’emisfero settentrionale che da quello meridionale.

Cometa Tsuchinshan-ATLAS - ultimi giorni per ammirarla - Chi si trova in queste zone dovrà prestare attenzione alle previsioni locali e, se possibile, spostarsi verso aree più sgombre da nuvole. Foto X @Santiago_ArauCome fotografarla Molti astrofili stanno approfittando di questo fenomeno per immortalare la cometa. Quando e dove osservarla La cometa Tsuchinshan-ATLAS sarà visibile fino alla fine di ottobre, con picchi di luminosità nelle serate più ... (Velvetmag.it)

La spettacolare cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas si mostrerà anche oggi domenica 13 ottobre - A questo si deve però aggiunge l’interferenza della Luna che sarà piena il 17 ottobre. Dopo aver “sfiorato” la Terra, transitando alla distanza minima di 71 milioni di chilometri da noi. Per avere una buona osservazione del corpo celeste sarà importante anche allontanarsi dall’inquinamento luminoso delle città e utilizzare binocoli o telescopi. (Ilfattoquotidiano.it)

Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS : spettacolo astronomico imminente - Tuttavia, la C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS sembra destinata a diventare una delle comete più spettacolari del nostro tempo, comparabile a fenomeni come la Hale-Bopp del 1997 o la Neowise del 2020. Si prevede che la cometa diventerà visibile anche a occhio nudo tra settembre e ottobre 2024, dando vita a un fenomeno affascinante che ha già suscitato l’entusiasmo della comunità scientifica. (Velvetmag.it)