Sinwar è morto, Netanyahu: “Inizia il dopo Hamas, guerra non è finita” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Noi non volevamo insistere con la guerra", ma "la guerra non è finita" e "ci sta costando moltissimo". Così il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo la notizia dell'uccisione del leader di Hamas, Yahya Sinwar, nel sud della Striscia di Gaza. Netanyahu ha espresso apprezzamento per il "lavoro eccezionale" delle forze di sicurezza israeliane. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Noi non volevamo insistere con la", ma "lanon è" e "ci sta costando moltissimo". Così il premier israeliano, Benjaminla notizia dell'uccisione del leader di, Yahya, nel sud della Striscia di Gaza.ha espresso apprezzamento per il "lavoro eccezionale" delle forze di sicurezza israeliane.

Il discorso di Netanyahu dopo l'uccisione di Sinwar : "Hamas ora si arrenda e liberi gli ostaggi" - "Cittadini di Gaza, Sinwar vi ha rovinato la vita. Vi ha raccontato di essere un leone ma si è nascosto dentro i tunnel, e scappava nel panico dai nostri soldati.