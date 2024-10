Sport.quotidiano.net - Sella Cento mai in partita a Bologna. La Effe domina dal primo minuto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) flat service bo 8767 FLAT SERVICE: Giordano 9, Freeman 9, Fantinelli 12, Mian 16, Cusin 4, Panni, Bolpin 6, Braccio, Battistini 11, Gabriel 10, Bonfiglioli 2, Sabatini 8. All. Cagnardi.: Tamani, Ramponi, Tanfoglio, Henderson 13, Alessandrini 4, Berdini 8, Delfino 2, Moretti, Sperduto 10, Davis 21, Benvenuti 4, Nobile 5. All. Di Paolantonio. Arbitri: Vita, De Biase e Agnese. Note: parziali 15-10; 40-26; 68-45. Dalla notte magica di due anni fa sotto Natale, alla notte da incubo di ieri sera al Paladozza, con la Benedetto schiantata dalla Fortitudo (87-67). Dura un quarto la gara di unaleggerissima, che si sbriciola presto e non trova più la via d’uscita, infilando dritta la porta della quarta sconfitta consecutiva.