Lanazione.it - Sansepolcro investe nel futuro: al via i lavori per una nuova illuminazione pubblica sostenibile

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 –nel: al via iper unaIl Comune disi appresta a compiere una svolta decisiva verso tecnologie green e sostenibili con l’avvio del progetto di riqualificazione dell’. Grazie alla collaborazione con la Società Hera Luce, nei prossimi giorni prenderanno il via idi sostituzione di oltre 2.700 sorgenti luminose di vecchia generazione con nuove luci a LED, rendendo l'infrastruttura cittadina più moderna, sicura e rispettosa dell'ambiente. Questo ambizioso intervento prevede la completa riqualificazione delle infrastrutture esistenti, puntando a un miglioramento significativo in termini di efficienza energetica.