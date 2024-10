Thesocialpost.it - San Casciano, donna uccisa in un negozio dal nipote ventenne: il giovane è in fuga

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Undi 22 anni ha sparato ad unaa San, in provincia di Firenze, nel suodi alimentari. La vittima sarebbe la zia del ragazzo, Laura Frosecchi, sposata con Stefano Bettoni. Leggi anche: Paolina Olivieri, l’87enne scomparsa trovata morta tra i vigneti I Carabinieri del Nucleo Investigativo, Sezione Investigazioni Scientifiche, sono intervenuti per la segnalazione di colpi di arma da fuoco sentiti dai vicini e da un cliente che ha ritrovato il corpo della. Stando a una prima ricostruzione pare che il ragazzo abbia ucciso la zia di 59 anni, neldella. All’inizio si pensava che il ragazzo si fosse barricato in un edificio invece sarebbe fuggito: le ricerche dei carabinieri sono in corso. Non sono ancora chiari i motivi del folle gesto.