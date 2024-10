Zon.it - Salerno, rapinano un cantiere e aggrediscono il custode: arrestati due uomini

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel pomeriggio del 15 ottobre u.s., i Carabinieri della Stazione diMercatello hanno eseguito, un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta di questa Procura, nei confronti di due persone indagate per "rapina e lesioni personali". Il furto in unedile Secondo la ricostruzione accusatoria, allo stato confermata dal GIP, lo scorso 5 agosto, a, gli indagati, mentre furtivamente asportavano materiale edile da un, venendo sorpresi dallo avrebbero colpito per poi sottrargli il cellulare così da guadagnarsi la fuga. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.