Sabaudia apre lo Sportello Antiviolenza

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Asi è scritta una pagina importante nella lotta contro la violenza di genere. La firma del protocollo d’intesa tra il Comune e il Centro Donna Lilt di Latina ha dato vita allo, intitolato a Cinzia Pacini e Gabriella Capozzi, vittime di omicidio avvenuto nell’aprile del 2004, insieme al medico Fabrizio Petrone. A partire da lunedì, losarà attivo nella sede dei Servizi sociali, al civico 8, in Corso Vittorio Emanuele III, il lunedì dalle 9 alle 12 oppure h24 al numero 3477318149, diventando punto di riferimento per tutte le donne che vogliono ritrovare in sicurezza la propria libertà. L’inaugurazione, commovente per la presenza dei familiari di Cinzia e Gabriella, non è solo un evento simbolico, ma un atto concreto contro l’ingiustizia.