Ruud | Arabia Saudita paese controverso ma lo è anche la Cina in cui giochiamo sempre

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Non ho ricevuto un’offerta dal Six Kings Slam, ma in passato ho ricevuto offerte per giocare lì, e ho scelto di non andarci. È, questo è chiaro, unsotto molti aspetti, ma ci sonoaltri paesi controversi in cui viaggiamo e in cui”. E’ questo uno dei passaggi di un’intervista a Casperin merito alle polemiche legate alla partecipazione di sei giocatori, tra cui Jannik Sinner, al ricchissimo torneo esibizione in: “Si può certamente discutere dellae dei diritti umani lì, ma noi ci andiamo ogni anno. Si è parlato molto di Peng Shuai e di cosa le è successo, e questo solo per dire che se si vuole indicare l’come un, si dovrebbero menzionarealtri paesi di cui non stiamo parlando”.: “, ma lo èlain cui” SportFace.