Ronaldo è ancora il calciatore più pagato al mondo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - L'estate scorsa l'Arabia Saudita si è data una regolata dopo le folli spese dell'anno prima ma i contratti restano e non è un caso che quattro dei 10 calciatori più pagati alnel 2024 siano nella Saudi League. E chi se non Cristianopoteva guidare questa speciale classifica stilata da "Forbes"? Il 39enne portoghese continua a macinare record, anche fuori dal campo, e guarda tutti dall'alto con 285 milioni di dollari intascati (220 quelli che gli versa l'Al Nassr, 65 i guadagni fuori dal terreno di gioco), circa 263 milioni di euro. Al secondo posto ma abbastanza lontano Lionel Messi, che deve "accontentarsi" di 135 milioni di dollari, quindi Neymar, in forza all'Al Hilal, sul podio con 110 milioni.