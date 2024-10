Roma-Inter, tutte le ultime dai campi. Zielinski out | Inter Chat LIVE (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 con Inter Chat in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con Inter Chat, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Finalmente la sosta per le Nazionali è terminata e la squadra di Simone Inzaghi può tornare a preparare la sfida contro la Roma al completo. Al netto, ovviamente dell’infortunio di Piotr Zielinski, sul quale sono arrivate novità proprio in giornata. Arrivano aggiornamenti anche da Trigoria sulle in-disponibilità di Ivan Juric per il match di domenica sera all’Olimpico. Ne parlano in diretta dalle ore 18.30 la nostra Romina Sorbelli con il redattore Filippo Miosi. Inter-news.it - Roma-Inter, tutte le ultime dai campi. Zielinski out | Inter Chat LIVE Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Finalmente la sosta per le Nazionali è terminata e la squadra di Simone Inzaghi può tornare a preparare la sfida contro laal completo. Al netto, ovviamente dell’infortunio di Piotr, sul quale sono arrivate novità proprio in giornata. Arrivano aggiornamenti anche da Trigoria sulle in-disponibilità di Ivan Juric per il match di domenica sera all’Olimpico. Ne parlano in diretta dalle ore 18.30 la nostra Romina Sorbelli con il redattore Filippo Miosi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma-Inter alle porte - le ultime su Zielinski | Inter Chat LIVE - Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Ne parlano in diretta dalle ore 18. (Inter-news.it)

Pulp Pd Lazio. La chat pubblicata per sbaglio svela le liti interne sul futuro del partito regionale - Non c’è solo il rimpasto di giunta. Un messaggio pubblicato per errore sullo status Whatsapp della consigliera regionale del Pd Eleonora Mattia ha scatenato un piccolo putiferio dentr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Anche nelle chat Pd si litiga. Bufera dopo il rimpasto a Roma : terremoto interno - Accennando poi a “umiliazioni personali” su cui non si può “passare sopra”, Eleonora Mattia conclude lo status con un annuncio: “Non consideratemi più parte della vostra componente. Mattia, appartenente alla corrente dem che fa riferimento al deputato Claudio Mancini, che molti ritengono essere il vero regista del rimpasto di giunta appena avvenuto a Roma, scrive frasi dal contenuto politico ... (Iltempo.it)