Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stai cercando la Programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l'intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest'ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la Programmazione tv di stasera di tutti i canali.

Migranti Albania - oggi arrivati in 16 ma 4 sono tornati in Italia - Tuttavia, non è mancato un piccolo gruppo di attivisti, giunti da Tirana, per protestare contro l’accordo Italia-Albania. I migranti trasferiti a Gjader resteranno nel centro di accoglienza in attesa dell’esito delle loro richieste di asilo; chi verrà respinto sarà trattenuto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) all’interno dello stesso campo, dove è stata allestita anche una ... (Thesocialpost.it)

Tra i 16 migranti sbarcati oggi in Albania anche due minorenni : verranno riportati in Italia - I due hanno riferito di avere meno di 18 anni e dunque, in via cautelare, verranno riaccompagnati in Italia. Nel nostro Paese saranno valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali così come avviene per situazioni analoghe.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ordine d’arrivo Giro del Veneto 2024 : Corbin Strong vince sotto la pioggia - 5 italiani in top-10 - L’alfiere della Israel-Premier Tech ha dettato legge nello sprint risolutore, concretizzando anche l’eccellente lavoro del compagno di squadra Marco Frigo, che più volte lo ha aiutato a rintuzzare gli attacchi. Giulio Pellizzari ci ha provato con grande piglio quando mancavano quattro chilometri all’arrivo, attaccando di forza in un tratto pianeggiante e venendo seguito anche da Filippo Zana, ma ... (Oasport.it)