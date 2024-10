Processo Open Arms, Vannacci non sarà a Palermo: “Ma sosterrà Salvini con la mente e con il cuore” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Processo Open Arms, arriva il giorno dell’udienza nell’ambito del Processo di primo grado che vede imputato Matteo Salvini. “Purtroppo non sarò lì fisicamente, ma col pensiero, col cuore e col sentimento. Lo sosterrò in questa battaglia per la giustizia”. Così, ai nostri microfoni, il generale ed europarlamentare in quota Lega Roberto Vannacci. Processo Open Arms, Vannacci non sarà a Palermo: “Ma sostengo Salvini” (Ansa Foto) – notizie.comAlle ore 10 di domani, venerdì 18 ottobre, Matteo Salvini è atteso in Aula al Tribunale di Palermo. La sua avvocata Giulia Bongiorno dovrà procedere con l’arringa difensiva nel Processo di primo grado che vede imputato l’ex ministro dell’Interno del governo giallo-verde (oggi vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti). Notizie.com - Processo Open Arms, Vannacci non sarà a Palermo: “Ma sosterrà Salvini con la mente e con il cuore” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 17 ottobre 2024), arriva il giorno dell’udienza nell’ambito deldi primo grado che vede imputato Matteo. “Purtroppo non sarò lì fisica, ma col pensiero, cole col sentimento. Lo sosterrò in questa battaglia per la giustizia”. Così, ai nostri microfoni, il generale ed europarlamentare in quota Lega Robertonon: “Ma sostengo” (Ansa Foto) – notizie.comAlle ore 10 di domani, venerdì 18 ottobre, Matteoè atteso in Aula al Tribunale di. La sua avvocata Giulia Bongiorno dovrà procedere con l’arringa difensiva neldi primo grado che vede imputato l’ex ministro dell’Interno del governo giallo-verde (oggi vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti).

