Processo ai trafficanti della coca. Sei anni a Imperiale, venti a Papalia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Vent’anni di reclusione a Bartolo Bruzzaniti, ritenuto uno dei principali broker del narcotraffico internazionale, estradato in Italia dal Libano nell’agosto 2023. E sei anni a Raffaele Imperiale, il broker della camorra e soprannominato “boss dei Van Gogh“, anche lui tra i più importanti narcotrafficanti al mondo, arrestato nel 2022 da latitante e poi divenuto collaboratore di giustizia. Sei anni in continuazione con un’altra condanna per una pena finale di 15 anni e 6 mesi di reclusione. Vent’anni anche a Domenico Salvatore Papalia, difeso dalla legale Angelica Ottinà. Sono le principali condanne del Processo milanese con rito abbreviato a una quarantina di imputati, davanti al gup Roberto Crepaldi. Ilgiorno.it - Processo ai trafficanti della coca. Sei anni a Imperiale, venti a Papalia Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Vent’di reclusione a Bartolo Bruzzaniti, ritenuto uno dei principali broker del narcotraffico internazionale, estradato in Italia dal Libano nell’agosto 2023. E seia Raffaele, il brokercamorra e soprannominato “boss dei Van Gogh“, anche lui tra i più importanti narcoal mondo, arrestato nel 2022 da latitante e poi divenuto collaboratore di giustizia. Seiin continuazione con un’altra condanna per una pena finale di 15e 6 mesi di reclusione. Vent’anche a Domenico Salvatore, difeso dalla legale Angelica Ottinà. Sono le principali condanne delmilanese con rito abbreviato a una quarantina di imputati, davanti al gup Roberto Crepaldi.

