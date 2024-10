Primerano e Wang in rampa di lancio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due giovanissimi del team biancorosso di serie D appaiono in rampa di lancio. La squadra allenata da Federico Belardinelli e Donato Di Ruvo ha appena inaugurato il campionato proprio contro i cugini della Yuasa Grottazzolina e lo ha fatto centrando una bella vittoria per 3-0. Tra i protagonisti della sfida andata in scena all’Eurosuole Forum il centrale classe 2009 Mario Wang, atleta prelevato dalla Saiuz Amiata Pallavolo, club toscano che nel corso dell’estate è entrato nel circuito della Academy stringendo una preziosa alleanza con il vivaio della Lube Volley. Tra i volti nuovi anche il classe 2010 Thomas Primerano, opposto utilizzato da schiacciatore nelle Marche dopo il suo trasferimento dalla Desio Volley Brianza e pronto anche per il torneo di Prima Divisione. Ilrestodelcarlino.it - Primerano e Wang in rampa di lancio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due giovanissimi del team biancorosso di serie D appaiono indi. La squadra allenata da Federico Belardinelli e Donato Di Ruvo ha appena inaugurato il campionato proprio contro i cugini della Yuasa Grottazzolina e lo ha fatto centrando una bella vittoria per 3-0. Tra i protagonisti della sfida andata in scena all’Eurosuole Forum il centrale classe 2009 Mario, atleta prelevato dalla Saiuz Amiata Pallavolo, club toscano che nel corso dell’estate è entrato nel circuito della Academy stringendo una preziosa alleanza con il vivaio della Lube Volley. Tra i volti nuovi anche il classe 2010 Thomas, opposto utilizzato da schiacciatore nelle Marche dopo il suo trasferimento dalla Desio Volley Brianza e pronto anche per il torneo di Prima Divisione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Giro del Veneto 2024 - un percorso aperto a tante opportunitĂ per una corsa giovane e in rampa di lancio - Ancora una volta un percorso abbastanza nervosetto, che metterĂ alla frusta i corridori. Il Giro di Lombardia ha chiuso la stagione del grande ciclismo, ma ci sono ancora gli ultimi scampoli stagionali. Le ruote veloci abbastanza resistenti in salita, alla Michael Matthews per intendersi, potrebbero dire la loro in un percorso del genere. (Oasport.it)

Ambrogini d’Oro - Forza Italia propone Regina De Albertis. Che è in rampa di lancio come candidata alle Comunali - Complicato anche sciogliere il conflitto di interessi con la Borio Mangiarotti. Milano – Una Regina in corsa per l’Ambrogino d’oro. Anche perché dovrebbe sciogliere un colossale conflitto di interessi: complicato per una delle più importanti imprenditrici edili della città governare una città da cui passano migliaia di progetti urbanistici senza far pensare di fare scelte mai dettate ... (Ilgiorno.it)

Affare in rampa di lancio : Ferrari scatenata - eu. Non chiuderemo certo in una prigione i nostri ragazzi,” ha sottolineato De Meo, “ribadendo la filosofia aziendale – spiega il sito citato prima – di flessibilità e supporto continuo ai dipendenti. Non solo i piloti. Questa dichiarazione dimostra un approccio equilibrato tra le esigenze operative dell’azienda e il benessere dei propri collaboratori”. (Ilveggente.it)