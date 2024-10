Gaeta.it - Presentazione del libro di Pier Giacomo Sottoriva sulla guerra a Littoria: un evento da non perdere

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto di riavvicinamento alla memoria storica, il 18 ottobre si terrà unadi particolare rilevanza a Cisterna di Latina. Il focus sarà su “Lain provincia di. Ottant’anni dopo ” di, un’opera che si propone di ricostruire eventi bellici significativi attraverso un’analisi dettagliata e documentata. Questosi colloca come un’importante risorsa per comprendere le dinamiche della SecondaMondiale nella provincia pontina. La carriera e l’expertise dirappresenta una figura di spicco nel panorama culturale e giornalistico pontino. Con un passato prestigioso come direttore dell’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Latina,ha accumulato una vasta esperienza nel settore.