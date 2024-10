Poste, offerta azioni sospesa per valutare modi e tempi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Slitta l'offerta di azioni di Poste Italiane. Lo comunica Poste in una nota. "Poste Italiane comunica di aver avviato, congiuntamente al MEF, il procedimento presso la Consob per l'approvazione del prospetto relativo all'offerta di azioni da parte dello stesso MEF, a seguito dell'approvazione del DPCM del 17 settembre scorso. Tale procedimento è stato temporaneamente interrotto in pendenza delle decisioni e delle valutazioni in corso riguardo alle modalità e ai tempi dell'offerta", si legge nella nota. Quotidiano.net - Poste, offerta azioni sospesa per valutare modi e tempi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Slitta l'didiItaliane. Lo comunicain una nota. "Italiane comunica di aver avviato, congiuntamente al MEF, il procedimento presso la Consob per l'approvazione del prospetto relativo all'dida parte dello stesso MEF, a seguito dell'approvazione del DPCM del 17 settembre scorso. Tale procedimento è stato temporaneamente interrotto in pendenza delle decisioni e delle valutin corso riguardo alle modalità e aidell'", si legge nella nota.

