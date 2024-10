Porto Fuori, lavori sul ponte di via Stradone: le modifiche al trasporto pubblico (Di giovedì 17 ottobre 2024) In conseguenza della chiusura del ponte di via Stradone a Porto Fuori (cavalcavia sulla strada statale 67 Tosco-Romagnola) oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione a cura di Anas, a partire da sabato 19 ottobre, per l’intera durata dei lavori, la linea 1 del trasPorto pubblico Ravennatoday.it - Porto Fuori, lavori sul ponte di via Stradone: le modifiche al trasporto pubblico Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) In conseguenza della chiusura deldi via(cavalcavia sulla strada statale 67 Tosco-Romagnola) oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione a cura di Anas, a partire da sabato 19 ottobre, per l’intera durata dei, la linea 1 del tras

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Superbike : Razgatlioglu si impone anche nella FP2 al GP del Portogallo - Bulega fuori dalla top 5 - Solo quattordicesimo invece Andrea innone (Ducati), quindicesimo con +1. 092. Performance a due facce poi per Nicolò Bulega che, dopo un inizio non palpitante, ha cercato di salire di colpi nella seconda parte della prova, chiudendo al sesto posto con un ritardo di +1-040 rispetto al leader. Prendendosi non pochi rischi infatti il turco in sella alla BMW ha fermato i cronometri a 1’37. (Oasport.it)

Lavori al cavalcavia di Porto Fuori - il Pd : "Anas chiarisca i tempi e la viabilità alternativa" - Fare chiarezza sui tempi e sulla viabilità alternativa relativi ai lavori del cavalcavia di Porto Fuori: è la richiesta che arriva dal Circolo del Partito Democratico di Porto Fuori, che è intervenuto in merito alla questione dei lavori sull'infrastruttura strategica per la viabilità locale... (Ravennatoday.it)

La parrocchia di Santa Maria in Porto Fuori festeggia gli 80 anni di don Bruno - Una festa a sorpresa che ha messo in risalto tante emozioni e il legame che intercorre tra don Bruno e la sua comunità . Mercoledì sera un gruppo di parrocchiani di don Bruno Gallerino si è ritrovato per festeggiare gli 80 anni del sacerdote. . Don Bruno, di origini venete, dopo una prima parte del. (Ravennatoday.it)