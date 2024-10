Ilrestodelcarlino.it - Palestra all’ex Di Più pronta a metà novembre

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Saranno consegnati probabilmente entro ladel mese prossimo, i lavori di ristrutturazione dell’ex supermercato Di Più di via Macello Vecchio a Lugo. Come da progetto approvato nell’aprile scorso dalla Giunta comunale in carica in quel periodo, l’edificio, libero ormai da anni, sarà trasformato in unache diventerà sede di riferimento per alcune delle realtà sportive del territorio. Si tratta in particolare delle due società di judo, che un tempo occupavano gli spazi del nuovo auditorium in fase di completamento, e della boxe. L’edificio, di proprietà comunale, è stato riaperto negli ultimi anni solo come sede elettorale della precedente Amministrazione durante le elezioni del 2019.