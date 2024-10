“Ottobre Rosa” a Torre Annunziata, incontri e camminata rosa (Di giovedì 17 ottobre 2024) La prevenzione del tumore al seno arriva nelle scuole e per le strade di Torre Annunziata grazie all’iniziativa «Ottobre rosa, la prevenzione è vita». Un progetto di sensibilizzazione che prevede due appuntamenti informativi con gli studenti e docenti e una camminata simbolica «rosa» aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di informare e promuovere la diagnosi precoce del tumore al seno. Venerdì 18 Ottobre al Liceo Pitagora Croce e venerdì 25 Ottobre al Liceo De Chirico, esperti nel campo della salute, tra cui medici, professori universitari, psicoterapeuti e biologici incontreranno gli studenti: due momenti informativi che consentiranno ai giovani di confrontarsi su temi spesso poco discussi . Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La prevenzione del tumore al seno arriva nelle scuole e per le strade digrazie all’iniziativa «, la prevenzione è vita». Un progetto di sensibilizzazione che prevede due appuntamenti informativi con gli studenti e docenti e unasimbolica «» aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di informare e promuovere la diagnosi precoce del tumore al seno. Venerdì 18al Liceo Pitagora Croce e venerdì 25al Liceo De Chirico, esperti nel campo della salute, tra cui medici, professori universitari, psicoterapeuti e biologici incontreranno gli studenti: due momenti informativi che consentiranno ai giovani di confrontarsi su temi spesso poco discussi .

