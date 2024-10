Calciomercato.it - Osimhen al posto di Vlahovic, cambia tutto per la Juve

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Intreccio di mercato che coinvolge siache, novità importanti per il futuro dellantus in attacco Il calciomercato non si ferma mai, di sicuro non quello dei grandi attaccanti, sempre in movimento. E così, anche con la stagione in pieno svolgimento, si rincorrono i rumours sui bomber più ricercati. Tra cui ci sono sempre Victore Dusan, legati a doppio filo al futuro dellantus. Dusan(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it I movimenti in vista delle prossime sessioni di trasferimenti potrebbero stravolgere la fisionomia del mercato e della prima linea di diversi top club. Su, lantus spinge per il rinnovo, come abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, ma si tratta di un percorso non semplice, data la distanza esistente tra le parti in questo momento specialmente sulle cifre dell’ingaggio del giocatore.