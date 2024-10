Oriana Sabatini sorprende con dichiarazioni scioccanti sul rapporto con Dybala (Di giovedì 17 ottobre 2024) La coppia glamour del calcio e dello spettacolo: Oriana Sabatini e Paulo Dybala, dalla loro storia d’amore ai commenti curiosi. Paulo Dybala, il fuoriclasse argentino della Roma, e Oriana Sabatini, celebre cantante e attrice argentina, formano una delle coppie più ammirate nel mondo del calcio e dello spettacolo. Il loro amore è nato nel 2018, quando si sono conosciuti grazie ad amici comuni durante un evento a Buenos Aires. Da quel momento, la loro relazione è stata sotto i riflettori, con i due che si sono sempre mostrati molto uniti e affiatati. La loro vita di coppia tra viaggi, eventi di gala e partite ha affascinato milioni di fan. Sabatini: tra il palco e la love story con il calciatore Cityrumors.it foto ig: @OrianaSabatiniNel 2022, Paulo e Oriana hanno celebrato il loro matrimonio, rafforzando ancora di più il legame che li unisce. Cityrumors.it - Oriana Sabatini sorprende con dichiarazioni scioccanti sul rapporto con Dybala Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La coppia glamour del calcio e dello spettacolo:e Paulo, dalla loro storia d’amore ai commenti curiosi. Paulo, il fuoriclasse argentino della Roma, e, celebre cantante e attrice argentina, formano una delle coppie più ammirate nel mondo del calcio e dello spettacolo. Il loro amore è nato nel 2018, quando si sono conosciuti grazie ad amici comuni durante un evento a Buenos Aires. Da quel momento, la loro relazione è stata sotto i riflettori, con i due che si sono sempre mostrati molto uniti e affiatati. La loro vita di coppia tra viaggi, eventi di gala e partite ha affascinato milioni di fan.: tra il palco e la love story con il calciatore Cityrumors.it foto ig: @Nel 2022, Paulo ehanno celebrato il loro matrimonio, rafforzando ancora di più il legame che li unisce.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Quella sera Paulo Dybala truccò un cadavere” : la compagna Oriana Sabatini svela la passione per la tanatoprassi. Che cos’è - . E ovviamente ho detto di sì. “Daniel, il proprietario dell’impresa di pompe funebri, mi chiama e mi dice: ‘Ori, adesso arriva un cadavere tra mezz’ora. Sei pronta a venire?’. Erano le 22, avevo già cenato, non avevo altro da fare”. In generale, il prezzo può oscillare tra i 500 e i 1. Ma nulla di serio”. (Ilfattoquotidiano.it)

Oriana Sabatini rivela : “Ho una passione per la tanatoprassi. Dybala mi ha accompagnato alle pompe funebri” - Mi ha detto che non mi sarei dovuta preoccupare, sarebbe rimasto lì vicino all’impresa di pompe funebri o avrebbe fatto un giro”. . The post Oriana Sabatini rivela: “Ho una passione per la tanatoprassi. Sei pronta a venire qui?’. Dybala mi ha accompagnato alle pompe funebri” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Lady Dybala - fisico strepitoso in bikini. Oriana Sabatini incanta con le sue curve hot - La moglie dell'attaccante della Roma fa impazzire i suoi follower sui social postando alcuni scatti in costume. (Golssip.it)