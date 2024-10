Thesocialpost.it - Omicidio Vannini, messa all’asta la casa dei Ciontoli in cui morì il 20enne di Cerveteri

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La villetta di Ladispoli, luogo tristemente noto per l’di Marco, è stata. L’annuncio, comparso sul sito Immobiliare.it, descrive unasu tre piani con giardino, centrale termica, un ampio salone, cucina, terrazza e tre camere, ma il suo passato tragico rende questo immobile diverso da qualsiasi altra proprietà in vendita. È proprio in questache, nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, Marco, 20 anni, perse la vita in seguito a un colpo di pistola esploso dall’allora capofamiglia Antonio. L’intera famigliaè stata condannata per concorso nell’, con Antonioche sta scontando una pena di 14 anni e gli altri membri della famiglia, la moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina, condannati a nove anni e quattro mesi.