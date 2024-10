Olimpia Milano-Zalgiris oggi in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Zalgiris, sfida valida come 4^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Secondo appuntamento settimanale con un turno molto importante per gli uomini di coach Messina, che martedì hanno rimediato una brutta sconfitta esterna sul campo dell’Olympiacos, in una partita che ha visto i greci sempre in controllo, mentre i meneghini hanno alternato qualche sprazzo positivo a periodi completamente negativi. Di fronte c’è la squadra di coach Trinchieri, che è riuscita a strappare una vittoria molto sofferta sul campo della Virtus Bologna, rappresentando quindi un’avversaria tutt’altro che da sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 17 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Zalgiris, valida per l’Eurolega 2024/2025 di basket. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 4^ giornata dell’di. Secondo appuntamento settimanale con un turno molto importante per gli uomini di coach Messina, che martedì hanno rimediato una brutta sconfitta esterna sul campo dell’Olympiacos, in una partita che ha visto i greci sempre in controllo, mentre i meneghini hanno alternato qualche sprazzo positivo a periodi completamente negativi. Di fronte c’è la squadra di coach Trinchieri, che è riuscita a strappare una vittoria molto sofferta sul campo della Virtus Bologna, rappresentando quindi un’avversaria tutt’altro che da sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 17 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’di

