Musica al pronto soccorso, dopo ore di attesa diventa solo rumore (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ascoli Piceno, 17 ottobre 2024 – Lunghe attese, lavoratori encomiabili o stressati a tal punto da essere poco cortesi, persone che perdono la pazienza o che invece aspettano il proprio turno tra rassegnazione e buona educazione. Questo è quello che si vede al pronto soccorso nella settimana in cui è stata messa la Musica. Un sottofondo che dovrebbe calmare e che invece potrebbe addirittura innervosire quando sei seduto da 8-9 ore in sala d'attesa o parcheggiato tra i barellati. Nelle vesti di accompagnatore, e quindi senza dolori fisici, si ha tutto il tempo per vedere cosa succede nelle stanze più sotto pressione dell'ospedale Mazzoni. La sensazione è di avere a che fare con persone sott'acqua, in affanno, che cercano di fare il meglio nelle condizioni in cui sono.

