MotoGp in Australia: orari, programma e dove vederlo in tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La MotoGp entra nel vivo. I piloti volano in Australia per la 17esima tappa del mondiale, dove sul circuito di Phillip Island si sfideranno, ancora una volta, Jorge Martin, leader della classifica, e Pecco Bagnaia , campione del mondo in carica e primo inseguitore. Al momento sono soltanto 10 i punti che separano

MotoGp - Bagnaia : “In Australia per vincere - ma senza correre rischi” - “La cosa più importante sarà capire quali pneumatici montare nei vari casi, come in Indonesia. Poi dal punto di vista mentale non si può capire finché non arrivi all’ultimissima parte, quando la pressione aumenta e devi saperla gestire”, ha aggiunto Bagnaia. Ma sembra che l’asfalto sia buono e migliore dell’anno scorso”. (Seriea24.it)

MotoGp - Bagnaia : “In Australia per vincere - ma senza correre rischi” - Se la Ducati mi aiuterà? Dall'Igna è stato chiaro, io e Jorge abbiamo lo stesso pacchetto". Lo ha dichiarato Pecco Bagnaia nella conferenza piloti in vista del Gp d''Australia, in programma a Phillip Island domenica 20 ottobre, parlando della corsa al titolo con Jorge Martin. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)

MotoGP - GP Australia 2024 : orari prove libere 18 ottobre - tv - streaming - programma TV8 e Sky - Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere. Ore 6. . Venerdì 18 ottobre (orari italiani) Ore 00. Diretta streaming: L’appuntamento australiano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). it. (Oasport.it)