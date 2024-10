Unlimitednews.it - Medio Oriente, Tarquinio “L’Ue riconosca lo Stato palestinese”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Netanyahu vuole rendere endemica la guerra, fino alla presunta vittoria contro gli avversari designati: Hamas, Hezbollah, Iran. Queste guerre non si vincono. Da parte dell’Europa serve un’azione politica all’altezza, che parta dal riconoscimento dello”. Lo dice l’eurodeputato del Partito Democratico Marco, in merito alla crisi in. xf4/sat Unlimited News - Notizie dal mondo