Maxi tamponamento tra 4 automobili lungo l’autostrada A4: morto un 20enne (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì 17 ottobre lungo l'autostrada A4 e ha coinvolto 4 automobili. A farne le spese un 20enne bresciano che ha perso la vita. Fanpage.it - Maxi tamponamento tra 4 automobili lungo l’autostrada A4: morto un 20enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì 17 ottobrel'autostrada A4 e ha coinvolto 4. A farne le spese unbresciano che ha perso la vita.

