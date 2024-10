Maxi-sequestro al mercato del pesce di Pomigliano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quattrocento chili di prodotti ittici privi di tracciabilità, sono stati sequestrati oggi dai vigili urbani di Pomigliano d'Arco, in collaborazione con la Guardia costiera, nel mercato rionale del giovedì. Gli agenti hanno anche elevato sanzioni per un totale di quattromila e 500 euro. I Napolitoday.it - Maxi-sequestro al mercato del pesce di Pomigliano Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quattrocento chili di prodotti ittici privi di tracciabilità, sono stati sequestrati oggi dai vigili urbani did'Arco, in collaborazione con la Guardia costiera, nelrionale del giovedì. Gli agenti hanno anche elevato sanzioni per un totale di quattromila e 500 euro. I

I caschi bianchi, infine, nel corso delle verifiche all'interno degli esercizi commerciali, hanno elevato sanzioni per oltre settemila euro ad alcuni esercenti che avevano a servizio dipendenti senza regolare contratto di lavoro. In un caso, è stata comminata una multa di 1.