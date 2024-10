Massacra la madre a coltellate per i soldi del crack (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha colpito la madre di 62 anni con decine di coltellate perché lei si era rifiutata di dargli soldi per comprare la droga. Per questo motivo i carabinieri di Catania hanno arrestato il figlio della donna, un 32enne, con l'accusa di tentato omicidio. Catania, accoltella la madre per i soldi Europa.today.it - Massacra la madre a coltellate per i soldi del crack Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha colpito ladi 62 anni con decine diperché lei si era rifiutata di dargliper comprare la droga. Per questo motivo i carabinieri di Catania hanno arrestato il figlio della donna, un 32enne, con l'accusa di tentato omicidio. Catania, accoltella laper i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Catania - 10 coltellate alla madre che gli nega soldi per comprarsi il crack : è grave - La donna è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Ha accoltellato la madre, una donna di 62 anni, infliggendole una decina di colpi, dopo che lei si era rifiutata di dargli il denaro necessario per acquistare della droga, presumibilmente crack, sostanza di cui sembra fosse consumatore. (Dayitalianews.com)

Uccise la madre a coltellate - 60enne a processo : “Non sapeva che il figlio non pagava il condominio” - Si è tenuta oggi una nuova udienza del processo nei confronti di Massimo Barberio, l'uomo che uccise la madre a Primavalle per nasconderle un debito di 3mila euro.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ha ucciso la madre di 69 anni in casa a Bucchianico con 34 coltellate - condannato all'ergastolo - È stato condannato oggi, 30 settembre, all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Chieti il 52 enne accusato di aver ucciso la madre di 69 anni con 34 coltellate nella loro casa, a Bucchianico, il 19 ottobre 2022. Il pubblico ministero Giancarlo Ciani, titolare dell'inchiesta, aveva chiesto... (Chietitoday.it)