Maltempo in Veneto, l'allerta resta alta: a Venezia si è alzato il Mose (Di giovedì 17 ottobre 2024) Venezia, 17 ottobre 2024 – Acqua alta a Venezia, stamattina in laguna si sono alzate le barriere del Mose a difesa della città. Il centro delle maree ha previsto un picco di massima di 105-110 centimetri alle ore 11:15. Il Maltempo non molla, alle 18 di questa sera scatterà l'allerta gialla in tutto il Veneto: si temono frane e altre esondazioni dei fiumi. L'allarme resterà in vigore per 24 ore, ma i forti temporali dureranno fino a domenica. Le previsioni meteo indicano che la regione sarà interessata dal persistere di una circolazione ciclonica con frequenti precipitazioni. Le previsioni di oggi e domani "Una prima fase più intensa – spiegano dalla protezione civile regionale – è associata al passaggio di un veloce impulso perturbato tra stasera, giovedì 17, e la mattinata di venerdì 18.

