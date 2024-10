Maltempo in Liguria, venerdì 18 ottobre scuole chiuse in diverse città. L’elenco (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Spezia si prepara ad affrontare una giornata di Maltempo che avrà ripercussioni anche sull'attività scolastica. Domani, infatti, numerose scuole della provincia resteranno chiuse o posticiperanno l'orario di ingresso. L'articolo Maltempo in Liguria, venerdì 18 ottobre scuole chiuse in diverse città. L’elenco . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Spezia si prepara ad affrontare una giornata diche avrà ripercussioni anche sull'attività scolastica. Domani, infatti, numerosedella provincia resterannoo posticiperanno l'orario di ingresso. L'articoloin18in

