Lunedì arriva la struttura commissariale Spiegazioni sulla ricostruzione dei privati

(Di giovedì 17 ottobre 2024)21 ottobre, alle 17, nella sala Rossa del Pala De Andrè, laincontrerà periti e tecnici, comitati cittadini e cittadini alluvionati di Ravenna per un’ulteriore attività informativa sui temi legati allaprivata delle aree alluvionate. Non dovrebbe essere presente il commissario, il generale Figliuolo. Tale attività si aggiunge a quelle già in atto svolte dagli sportelli di assistenza per cittadini e imprese della stessarelative alle domande di rimborso.