LR Vicenza | Claudio Morra è intervenuto a E' solo calcio

Claudio Morra è intervenuto nella trasmissione "E' solo calcio" sul Giornale di Vicenza. L'attaccante, a quota 4 gol nella classifica marcatori, è andato a segno anche nella gara contro il Lumezzane. Il suo colpo di testa vincente non è servito, però, a regalare i tre punti ai biancorossi.

Vicenza-Lumezzane 1-1. Rossoblù rimontati nella ripresa : gol e highlights - Il Lumezzane torna da Vicenza con un punto, ma può recriminare per le occasioni mancate. Dopo la sconfitta casalinga contro il Trento, la squadra di mister Franzini scende in campo con grinta, schierandosi con il 4-3-3: Filigheddu in porta, difesa composta da Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi e... (Bresciatoday.it)

Sammy Basso beato? Il vescovo di Vicenza : “Non lo escludo - ha espresso una santità nella vita ordinaria” - Ma come funziona il processo di beatificazione? Il dicastero vaticano delle Cause dei Santi spiega che per avviare la pratica è necessaria una “fama di santità” della persona, ovvero l’opinione comune che la sua vita sia stata integra e ricca di virtù cristiane. L’annuncio del vescovo arriva dopo che in molti, commossi dalla testimonianza di fede e di coraggio di Sammy, hanno espresso il ... (Ilfattoquotidiano.it)

Vicenza - esame di guida finisce nella violenza : insulti e schiaffi all’istruttore - Quindi, dopo appena un paio di metri, l’esaminatore ha deciso di bocciare il 25enne, ritenendolo non ancora idoneo alla guida. . E’ stato chiesto l’intervento della polizia: davanti agli agenti, il 25enne ha negato tutto nonostante le versioni dei testimoni presenti. L’esame è durato ben poco: dopo una serie di preghiere religiose da parte del giovane prima di salire sul veicolo, la marcia è ... (Ilrestodelcarlino.it)