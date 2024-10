Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti del 17 ottobre 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Lotteria degli scontrini prosegue almeno fino a fine 2024. La Lotteria degli scontrini è il concorso, gratuito, collegato al programma Italia Cashless messo a punto dall’ex governo Conte per incentivare l’uso di carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento. Come funziona la Lotteria degli scontrini Nonostante sia stata definita un flop e si parli da tempo di modificarla per farla diventare più simile a un Gratta e Vinci, per partecipare alla Lotteria basta per ora mostrare all’esercente, al momento di ogni acquisto cashless, dunque non in contanti, il proprio codice. Fatto questo, lo scontrino elettronico emesso regala automaticamente biglietti virtuali per partecipare alla Lotteria: un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Quifinanza.it - Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti del 17 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Laprosegue almeno fino a fine. Laè il concorso, gratuito, collegato al programma Italia Cashless messo a punto dall’ex governo Conte per incentivare l’uso di carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento. Come funziona laNonostante sia stata definita un flop e si parli da tempo di modificarla per farla diventare più simile a un Gratta e Vinci, per partecipare allabasta per ora mostrare all’esercente, al momento di ogni acquisto cashless, dunque non in contanti, il proprio codice. Fatto questo, lo scontrino elettronico emesso regala automaticamentevirtuali per partecipare alla: un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

