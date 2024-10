Sport.quotidiano.net - Lotta greco-romana e stile libero. Faenza si laurea campione d’Italia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Club Atleticosezionesi. L’ottimo risultato è stato conseguito nello scorso fine settimana a Roma nel Campionato Italiano Esordienti. Un successo ancora più prestigioso se si pensa che itori non sono riusciti ad allenarsi nella palestra Lucchesi nell’ultimo mese a causa dell’alluvione che l’ha colpita per la terza volta. Le gare, che si sono disputate nelle discipline di, hanno visto i ragazzi dibrillare in modo inaspettato, superando avversari agguerriti. "Siamo estremamente orgogliosi dei nostri atleti – ha dichiarato Olimpia Randi – socia della Palestra Lucchesi presidentessa del settoredel Comitato Regionale Emilia Romagna – che hanno dimostrato non solo grandi capacità tecniche, ma anche un cuore immenso".