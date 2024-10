Lo spettacolare fallimento del Pnrr in Sicilia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Asili senza maestre, ospedali senza letti, palestre senza corrente elettrica. È una Sicilia “senza”, quella in cui potrebbe imbattersi, tra un paio di anni un ignoto viaggiatore. Una Sicilia con tante scatole vuote, insomma. E molte cose lasciate a metà. Il tutto per effetto di quello che doveva essere il piano della salvezza, il Pnrr pensato dopo i disastri della pandemia da Covid per i giovani, e per il Sud, e che invece in Sicilia arranca, mettendo in difficoltà anche i Comuni, e facendo piovere, in compenso, un fiume di soldi in progetti disordinati, senza alcuna strategia. Tra pagamenti che non arrivano e progetti da rifare, attraversando città e paesi, si incontrano cantieri piccoli e grandi. Linkiesta.it - Lo spettacolare fallimento del Pnrr in Sicilia Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Asili senza maestre, ospedali senza letti, palestre senza corrente elettrica. È una“senza”, quella in cui potrebbe imbattersi, tra un paio di anni un ignoto viaggiatore. Unacon tante scatole vuote, insomma. E molte cose lasciate a metà. Il tutto per effetto di quello che doveva essere il piano della salvezza, ilpensato dopo i disastri della pandemia da Covid per i giovani, e per il Sud, e che invece inarranca, mettendo in difficoltà anche i Comuni, e facendo piovere, in compenso, un fiume di soldi in progetti disordinati, senza alcuna strategia. Tra pagamenti che non arrivano e progetti da rifare, attraversando città e paesi, si incontrano cantieri piccoli e grandi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La presenza delle donne in giunta - continua la mobilitazione per la parità di genere in Sicilia - . . Superate le mille firme all’appello lanciato solo due giorni fa da un gruppo di venti donne, rappresentanti istituzionali in Sicilia a vari livelli e trasversali, per difendere la presenza di genere nelle Giunte comunali dell’isola. “Anche la Sicilia, come avviene ovunque oltre lo Stretto, ha. (Messinatoday.it)

Arezzo - via Sicilia : gli “antennati” in attesa di disattivazione – La speranza di un futuro senza tralicci! - . Un vero percorso a ostacoli… senza medaglia finale. Sì, avete capito bene: forse smontano l’odiosa antenna! Certo, in un mondo ideale gli amministratori dovrebbero evitare di piantare tralicci dove non dovrebbero. Ma qui, prima subisci, poi ti accorgi dell’errore, e solo dopo, con un po’ di fortuna, riesci a far tappare le falle burocratiche. (Lortica.it)

L’ultimo vero organaro di Sicilia - così Filippo Cimino riporta agli antichi splendori strumenti senza tempo - Gli organi a canne, imponenti nelle più belle chiese d’Italia, sono uno dei grandi patrimoni del nostro Paese. Buona parte di essi non suonerebbe più se non ci fosse la famiglia Cimino. Nel profondo sud, ad Aragona, esiste un laboratorio che da oltre 40 anni rende immortali tantissimi esemplari... (Agrigentonotizie.it)