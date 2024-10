LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 4-3, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: arriva il break del numero uno del mondo (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Controbreak Djokovic. Incredibile. Il serbo arriva dappertutto e piazza la volèe alta vincente dopo aver disinnescato la smorzata dell’avversario. 40-AD Palla del controbreak Djokovic. Ingenuità di Jannik, che non chiude lo smash a rimbalzo e manda out la volèe bassa di dritto. 40-40 Che difesa del balcanico, che sigla il rovescio in avanzamento vincente. Parità. 40-30 In corridoio il dritto in diagonale del serbo. Palla del 5-3. 30-30 Con coraggio l’azzurro spinge sulla seconda. 15-30 Secondo doppio fallo consecutivo da destra di Sinner. 15-15 BOOM! Che dritto lungolinea che ha piazzato Jannik! 0-15 Settimo doppio fallo dell’altoatesino. 4-3 break Sinner! Vola via anche questo dritto del serbo. C’è il break! 15-40 Due palle break Sinner. Colpisce male il dritto in uscita dal servizio Djokovic. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 4-3, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: arriva il break del numero uno del mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Contro. Incredibile. Il serbodappertutto e piazza la volèe alta vincente dopo aver disinnescato la smorzata dell’avversario. 40-AD Palla del contro. Ingenuità di Jannik, che non chiude lo smash a rimbalzo e manda out la volèe bassa di dritto. 40-40 Che difesa del balcanico, che sigla il rovescio in avanzamento vincente. Parità. 40-30 In corridoio il dritto in diagonale del serbo. Palla del 5-3. 30-30 Con coraggio l’azzurro spinge sulla seconda. 15-30 Secondo doppio fallo consecutivo da destra di. 15-15 BOOM! Che dritto lungolinea che ha piazzato Jannik! 0-15 Settimo doppio fallo dell’altoatesino. 4-3! Vola via anche questo dritto del serbo. C’è il! 15-40 Due palle. Colpisce male il dritto in uscita dal servizio

