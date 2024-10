LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 40-24, Eurolega basket in DIRETTA: 5? di secondo quarto spettacolari dell’EA7 (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48-28 Ennesimo Mirotic! 46-28 Lo Zalgiris riesce a far girar palla e stavolta arriva la realizzazione. 46-26 Dimitrijevic dai sei metri! 44-26 Giedraitis batte McCormack e appoggia al vetro. Gli arbitri si riuniscono al tavolo e convalidano la segnalazione già effettuata, il challenge era stato chiamato da Trinchieri per verificare la validità effettiva dell’interferenza di Butkevicius. 3’28” all’intervallo. 44-24 Butkevicius tenta di stoppare l’uno contro zero di Dimitrijevic, c’è interferenza a canestro, sono due punti validi. 42-24 ANCORA MCCORMACK! Con la schiacciata! 40-24 McCormack si fa spazio sotto canestro e appoggia! E contro due difensori. 38-24 Tripla di Lekavicius. 38-21 Si ritorna in campo con Shields in lunetta e il bonus dello Zalgiris finito, 2/2. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 40-24, Eurolega basket in DIRETTA: 5? di secondo quarto spettacolari dell’EA7 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-28 Ennesimo Mirotic! 46-28 Loriesce a far girar palla e stavolta arriva la realizzazione. 46-26 Dimitrijevic dai sei metri! 44-26 Giedraitis batte McCormack e appoggia al vetro. Gli arbitri si riuniscono al tavolo e convalidano la segnalazione già effettuata, il challenge era stato chiamato da Trinchieri per verificare la validità effettiva dell’interferenza di Butkevicius. 3’28” all’intervallo. 44-24 Butkevicius tenta di stoppare l’uno contro zero di Dimitrijevic, c’è interferenza a canestro, sono due punti validi. 42-24 ANCORA MCCORMACK! Con la schiacciata! 40-24 McCormack si fa spazio sotto canestro e appoggia! E contro due difensori. 38-24 Tripla di Lekavicius. 38-21 Si ritorna in campo con Shields in lunetta e il bonus dellofinito, 2/2.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 24-17 - Eurolega basket in DIRETTA : ottima EA7 nel primo quarto - twitter. 13-11 Molto rapido Mirotic a ridare a Milano il vantaggio. 20:10 Buonasera a tutti, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, un match che può segnare parecchi destini in quota EA7 dato anche il calendario futturo. com/tu8tgQvEv5 — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 17, 2024 20:13 Reduce da una pesante (anche se più nel risultato che in altro) ... (Oasport.it)

LIVE – Olimpia Milano-Zalgiris 34-19 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Tra pochi minuti la palla a due del match tra Olimpia Milano e Zalgiris. The post LIVE – Olimpia Milano-Zalgiris 34-19, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. Di fronte c’è la squadra di coach Trinchieri, che è riuscita a strappare una vittoria molto sofferta sul campo della Virtus Bologna, rappresentando quindi un’avversaria tutt’altro che da sottovalutare. (Sportface.it)

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 8-8 - Eurolega basket in DIRETTA : equilibrio al Forum dopo 5? - 4-8 1/2 Mitchell. In linea generale, il primo confronto è arrivato nell’annata 1985-1986, quando c’erano da una parte Dino Meneghin e dall’altra Arvydas Sabonis. 30. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E arriva dopo più di cinque minuti il timeout televisivo. 20:10 Buonasera a tutti, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, un match che può segnare parecchi ... (Oasport.it)