Liam Payne, i messaggi degli One Direction: “E’ morto un fratello” (Di giovedì 17 ottobre 2024) I messaggi degli altri ex membri della band "Siamo completamente devastati dalla morte di Liam Payne". Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik - tutti componenti della band One Direction - rompono il silenzio per rendere omaggio all'amico Liam Payne, morto ieri a Buenos Aires dopo essere caduto dal terzo piano di un Sbircialanotizia.it - Liam Payne, i messaggi degli One Direction: “E’ morto un fratello” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ialtri ex membri della band "Siamo completamente devastati dalla morte di". Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik - tutti componenti della band One- rompono il silenzio per rendere omaggio all'amicoieri a Buenos Aires dopo essere caduto dal terzo piano di un

Liam Payne morto - l’ex fidanzata rompe il silenzio : “Messaggi inquietanti” - Nel frattempo, l’ex fidanzata del cantante ha rotto il silenzio e le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta. L’artista si trovava con la sua fidanzata in un albergo a Palermo, quartiere di Buenos Aires, in Argentina. Liam Payne morto. (Continua…) Leggi anche: Barbara D’Urso, flirt con un famoso imprenditore? La clamorosa indiscrezione Leggi anche: Ilary Blasi, furto di un orologio ... (Tvzap.it)

Ex fidanzata di Liam Payne : “Messaggi inquietanti - parlava di morte” - Non so chi ci sia dietro a tutto questo, ma non viene mai fuori nulla su di lui“. Se fosse mio fratello, vorrei che qualcuno lo aiutasse anche lui. Farà esplodere anche il telefono di mia madre. È un comportamento normale secondo voi? Manda messaggi anche ai miei amici. Mi contatta non solo dal suo numero, ma da vari numeri di telefono, quindi non so mai da dove provengano le chiamate. (Biccy.it)

