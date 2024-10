Le foto della camera di Liam Payne, parlano i testimoni e il medico: “lesioni gravissime” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, ex membro dei One Direction, è stato trovato morto a Buenos Aires. Le circostanze della sua scomparsa sono avvolte nel mistero, tra segnalazioni di un uomo in stato di alterazione e una tragica caduta: parlano alcuni testimoni. L'articolo Le foto della camera di Liam Payne, parlano i testimoni e il medico: “lesioni gravissime” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Le foto della camera di Liam Payne, parlano i testimoni e il medico: “lesioni gravissime” Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024), ex membro dei One Direction, è stato trovato morto a Buenos Aires. Le circostanzesua scomparsa sono avvolte nel mistero, tra segnalazioni di un uomo in stato di alterazione e una tragica caduta:alcuni. L'articolo Ledie il: “” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne è morto a 31 anni. L'ex One Direction sarebbe caduto dal terzo piano di un hotel - Morto Liam Payne degli One Direction: è deceduto a 31 anni. Sarebbe caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. La polizia indaga sulla tragedia. (gazzetta.it)

Liam Payne, l'ex fidanzata Maya Henry sotto choc: aveva inviato una lettera di diffida al cantante solo la settimana scorsa - Maya Henry, ex fidanzata della star dei One Direction Liam Payne, afferma di essere «sotto shock» dopo aver appreso della tragica morte della pop star. Payne, 31 anni, è ... (ilmessaggero.it)

Liam Payne, ex One Direction: tragica caduta dal terzo piano e misteri delle ultime ore in hotel - Il mondo della musica è sotto shock per la notizia della morte improvvisa di Liam Payne, ex cantante degli One Direction, ritrovato senza vita in una ... (quilink.it)