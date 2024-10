Thesocialpost.it - Ladispoli, uomo travolto da un treno, agenti sul posto

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre 2024, unè stato tragicamente investito da unlungo il binario 2 della stazione di, situata sulla linea ferroviaria che collega Roma a Civitavecchia. L’incidente, che ha avuto luogo in una zona del litorale nord della capitale, è stato fatale per l’, morto sul colpo a causa dell’impatto con un Frecciabianca diretto a Civitavecchia. Le circostanze esatte dell’incidente restano ancora da chiarire, e non è noto se si sia trattato di un atto deliberato o di un incidente. Dopo che i viaggiatori hanno segnalato l’accaduto, è stato immediatamente lanciato l’allarme e sulsono intervenuti glidella Polfer e del commissariato di. Le forze dell’ordine hanno rapidamente messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’investimento.