La povertà a Roma e Milano. Caritas: nasce nuovo emporio solidale (Di giovedì 17 ottobre 2024) La povertà a Roma e Milano. Nel capoluogo lombardo, in molti sono in difficoltà pur avendo un lavoro. Nella Capitale, quasi 185 mila persone ricevono l'aiuto della Caritas. I servizi di Marino Galdiero e Antonella Mitola

Acerbo (PRC) : “A Roma con Rete Numeri Pari contro la povertà” - . Domani parteciperò alla manifestazione promossa a Roma dalla Rete dei numeri Pari in piazza Capranica dalle 16 alle 19. Ovviamente sarebbe disonesto prendersela solo con la destra visto che la crescita delle disuguaglianze è figlia di trenta anni di politiche neoliberiste bipartisan, in italia e in Europa, come il nuovo Patto di Stabilità che impone politiche antisociali. (Lopinionista.it)

Roma e povertà - allarme Caritas : “22mila senzatetto - è un’emergenza” - Si deve trovare la risposta più decorosa e dignitosa per le persone senza fissa dimora. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, all’inaugurazione di un nuovo reparto all’ospedale Santa Maria Goretti si Latina. (Ilfaroonline.it)